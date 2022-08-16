Финляндия в два раза сократит число выдаваемых россиянам шенгенских виз с сентября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Финляндия официально объявило, что с начала сентября текущего года Хельсинки в два раза сокращает количество принимаемых от российских граждан заявлений на шенгенские визы - до 500 в день.

«Министерство иностранных дел ограничивает ежедневное количество обращений за визой, которое можно забронировать в России, до половины», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, где уточнили, что правительство республики обсудило ограничение туризма из России во вторник, 16 августа, утвердив «соответствующую политику».

Министерство также сообщило, что определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. «20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом», - уточняется в заявлении.

Напомним, сегодня, 16 августа, во внешнеполитическом ведомстве Финляндии заявили, что республика уменьшит количество выдаваемых российским гражданам туристических виз, отметив, что приоритет будут отдавать российским заявителям, которые намерены посетить страну по семейным обстоятельствам, а также по учебе или работе. Кроме того, в министерстве сообщили о планах финского правительства ввести гуманитарные визы.