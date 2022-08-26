Французский журналист рассказал, почему Путин не доверяет Макрону Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Николя Готье заявил, что президент Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку его политика противоречит словам о "смерти мозга" НАТО.

"Тем более, что, поставив диагноз "смерть мозга НАТО", он теперь одобряет все решения этой организации под американским руководством. Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос", - написал он в своей статье для Boulevard Voltaire.

Журналист также отметил, что французский лидер далек от достойной дипломатии.

Напомним, в 2020 году французский лидер Эммануэль Макрон после того, как турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, который участвует в операции НАТО Sea Guardian заявил о "смерти мозга" НАТО. Макрон указал на то, что Вашингтон не согласовывают свои стратегические действия с партнерами по НАТО.

Как ранее писал сайт KP.RU, Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС в пятницу, 19 августа 2022 года. Российский лидер отметил систематические обстрелы ядерного объекта со стороны Украины, которые создают угрозу возникновения масштабной катастрофы и радиоактивного заражения значительной территории.