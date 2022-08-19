Макрон позвонил Путину для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. Детали телефонного разговора приводит сайт Кремля.

Российский лидер отметил систематические обстрелы ядерного объекта со стороны Украины, которые создают угрозу возникновения масштабной катастрофы и радиоактивного заражения внушительной территории.

"Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку, - говорится в сообщении. - С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие".

Другими темами обсуждения стали расследование обстрела следственного изолятора в Еленовке Вооруженными силами Украины, соглашение о вывозе зерна с территории Незалежной через черноморские порты, а также экспорт российских продуктов и удобрений.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны России составило гипотетический сценарий катастрофы на Запорожской атомной электростанции из-за удара Вооруженных сил Украины.

Действия украинских войск могут привести к отказу резервных дизель-генераторов и мобильных насосов, что спровоцирует перегрев активной зоны и разрушение реакторных установок. В результате радиация накроет сотни километров, уточнили в ведомстве.