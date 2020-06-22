2020-06-22T22:39:29+03:00
В мире

Макрон сообщил о «смерти мозга» НАТО

Французский лидер прокомментировал инцидент с кораблями Турции и Франции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Французский лидер Эммануэль МакронФранцузский лидер Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Инцидент между фрегатами Турции и Франции у берегов Ливии говорит о «смерти мозга» НАТО. Такое заявление сделал французский лидер Эммануэль Макрон.

Накануне турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, который участвует в операции НАТО Sea Guardian

«Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о "смерти мозга НАТО". То, что мы сейчас переживаем, - это смерть мозга НАТО», - заявил президент Франции в интервью журналу The Economist и отметил, что в данной ситуации необходимо «прояснить стратегические цели» Североатлантического альянса, а Европе следует «нарастить» свою оборону перед началом саммита организации в декабре.

По его словам, Европа сейчас «стоит на краю пропасти» и может перестать «контролировать свою судьбу». В связи с этим он призвал европейские страны рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу.

Макрон также указал на то, что Вашингтон не согласовывают свои стратегические действия с партнерами по НАТО, которые наблюдают агрессию со стороны другого союзника – Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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