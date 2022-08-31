Боррель анонсировал полную приостановку упрощенного визового режима с Россией Фото: REUTERS

Страны Европейского союза достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

«Мы достигли политического решения о полной приостановке соглашения» - сказал дипломат на пресс-конференции по итогам неформальной встречи Совета Европейского союза в Праге в среду, 31 августа.

Напомним, ранее по итогам этой встречи министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяртопо объявил, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз российским гражданам, так как многие выступили против, тем не менее сообщил о решении приостановить договор об упрощенном визовом режиме. «Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.