Евросоюз решил приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза приняли решение приостановить соглашения с Москвой об упрощенном визовом режиме. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяртопо итогам встречи с коллегами в среду, 31 августа.

Как писал сайт KP.RU, глава венгерского внешнеполитического ведомства также заявил, что страны Европейского союза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против таких ограничений.

«В то же время Европейский союз расторгнет договор с Россией об упрощенном визовом режиме, для этого набралось достаточное большинство стран - членов, из сегодняшних выступлений это стало ясно», - заявил министр иностранных дел Венгрии, отметив, что «суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет».

Напомним, после того как премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Европейский союз прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав это «привилегией», предложение о запрете шенгенских виз было внесено на обсуждение антироссийских санкций.