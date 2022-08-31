Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза не смогли согласовать запрет на выдачу виз российским гражданам, поскольку многие выступили против таких ограничений. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяртопо итогам встречи с коллегами.

«Что касается вопроса о визах … не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, много стран-членов выступили против, в том числе и я», - заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Однако Европейский союз принял решение приостановить договор об упрощенном визовом режиме с Москвой. «Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет», - отметил министр иностранных дел Венгрии.

Напомним, после того как премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны - члены Евросоюз прекратить выдавать въездные визы российским гражданам, назвав это «привилегией», предложение о запрете шенгенских виз внесли на обсуждение антироссийских санкций.

Однако, как писал сайт kp.ru, далеко не все страны согласились с такими ограничениями. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что с трудом представляет введение запрета на выдачу виз на уровне Евросоюза, а МИД ФРГ заявил, что не считает разумным такой запрет. На данный момент страны Прибалтики прекратили выдачу туристических виз россиянам, а Финляндия объявила об уменьшении приема заявок.