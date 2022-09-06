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Общество6 сентября 2022 2:29

Украинский премьер Шмыгаль заявил о потерях в 326 млрд долларов в ходе военных действий

Глава правительства Украины заявил, что на восстановление разрушенных объектов нужно 105 млрд долларов
Мария ПАВЛОВА
Украинский премьер Шмыгаль заявил о потерях в 326 млрд долларов в ходе военных действий

Украинский премьер Шмыгаль заявил о потерях в 326 млрд долларов в ходе военных действий

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина понесла в ходе военных действий потери на 326 млрд долларов. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль на заседании Совета ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе, пишет ТАСС со ссылккой на украинские СМИ.

Шмыгаль уточнил, что речь идет о сумме, верифицированной правительством Украины совместно с экспертами Всемирного банка и добавил, что 105 млрд долларов необходимо будет потратить на восстановление разрушенных объектов.

Ранее сообщалось, что Украина «потеряла» золотые слитки на $500 млн и лишилась доверия Запада. Странные истории вокруг золотовалютных резервов Украины заставляют Европу относиться к новым кредитам Киеву с подозрением.

Тем временем военный эксперт Онуфриенко заявил, что Украина потеряла 190 тысяч человек, но не признает это.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 сентября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.