Украинский премьер Шмыгаль заявил о потерях в 326 млрд долларов в ходе военных действий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина понесла в ходе военных действий потери на 326 млрд долларов. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль на заседании Совета ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе, пишет ТАСС со ссылккой на украинские СМИ.

Шмыгаль уточнил, что речь идет о сумме, верифицированной правительством Украины совместно с экспертами Всемирного банка и добавил, что 105 млрд долларов необходимо будет потратить на восстановление разрушенных объектов.

Ранее сообщалось, что Украина «потеряла» золотые слитки на $500 млн и лишилась доверия Запада. Странные истории вокруг золотовалютных резервов Украины заставляют Европу относиться к новым кредитам Киеву с подозрением.

Тем временем военный эксперт Онуфриенко заявил, что Украина потеряла 190 тысяч человек, но не признает это.

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