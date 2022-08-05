Военный эксперт Онуфриенко: Украина потеряла 190 тысяч человек, но не признает это

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О страшных потерях Украины и о том, что Киев собирается делать дальше на фронтах и в тылу на «Радио «Комсомольская правда» в программе «Утренний Мардан» мы говорили с Михаилом Онуфриенко, военным экспертом.

СКОЛЬКО ПОТЕРЯЛА НЕЗАЛЕЖНАЯ?

- 190 тысяч убитыми и раненными и 20 тысяч пропавших без вести у украинцев — близко к истине?

- Цифры правдоподобны, но, скорее, занижены. До начала военных действий численность всех подразделений силовых Украины оценивались в 600 тысяч человек. После началось формирование территориальной обороны - это еще плюс 120-150 тысяч человек. Плюс всеобщая мобилизация - до 450 тысяч.

- Так каковы реальные украинские потери?

- Когда говорится, что потери 210 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести, то можно считать, что цифры коррелируют друг с другом. Можно судить о потерях по интенсивности огня. В Песках те, кто там выжил, говорили – 6,5 тысяч за сутки выпущено снарядов российской артиллерией. Там потери составляют тысячи ежедневно – убитыми, ранеными, контуженными, сбежавшими, пропавшими без вести.

- Сколько должно погибнуть людей, чтобы в Киеве, в украинском обществе отреагировали?

- Реальные цифры мы узнаем после окончания спецоперации. Недаром в Киеве было принято решение, еще два месяца назад, о том, что в течение 90 дней информация о местонахождении и состоянии военнослужащих не предоставляется. Родные, близкие – они понятия не имеют, где находятся их вояки. Поэтому говорить о том, сколько на самом деле безвозвратных потерь, не может никто. Если только в Мариуполе взяли около 4 тысяч пленных, то надо понимать: количество пленных всегда меньше, чем количество безвозвратных потерь. Боюсь, что после окончания спецоперации речь будет идти о сотнях тысяч.

- Противник личный состав не жалеет?

- Нет! Что происходит в Песках? Им кричат: держитесь! За что? За последний на западном участке кусочек лесопосадки? При отсутствии артподдержки? Там у них несколько минометов осталось. Не сдадутся – погибнут. Вся избранная стратегия ведет к одному. Это подтверждает даже Зеленский.

КУДА УХОДЯТ ПУШКИ

- Они собирают где-то ударный кулак, чтобы провести контрнаступление в одном месте?

- Думаю, это неправда. Убирать артиллерию из Песок, где боестолкновения продолжались 8 лет? Убирать ее из ключевого поселка? Из Авдеевки – крупнейшего укрепрайона, промзоны, где может находиться эта артиллерия?

- Проблема в другом?

- Шли наши ракетно-артиллерийские удары по этим позициям. У них заканчиваются возможности замены выходящего из строя артвооружения новыми образцами. Скорее, произошло не выведение оттуда имеющихся вооружений, а отсутствие подвоза новых. Которые направляли на херсонское направление. Где готовилось наступление.

- Оно реально?

- Оно состоится в каком-то виде. Выхода у них нет. Что касается Песок и Авдеевки, то есть конечное количество артиллерии у противника.

- Эти запасы кончаются?

- Конечно. Представьте себе, за 20 лет перевооружить армию новым вооружением на 70 процентов?! Украина уже ничего нового не производит – ни гаубиц, ни танков. Поставки с Запада? Вот Польша поставила 232 танка. Суммарно можно оценить объем поставок западной бронетехники в 500-600 единиц

- Вместе с арторудиями?

- Да. Но даже если бы ни одну единицу техники российские войска за это время не уничтожили, то полтысячи единиц техники Украина потеряла вот так - в результате поломок. Танки и пушки, которым по 40-50 лет, выходят из строя. Их не отремонтировать. Стволы изнашиваются.

- Так было всегда и везде?

- Германия во время Курской битвы потеряла больше танков из-за поломок, а не из-за того, что они были уничтожены артиллерией советских войск. Многие «леопарды» и «тигры» просто не доходили до фронта. На Украине происходит то же самое. Западной техники мало, а танки из Польши — им десятки лет.

НАСКОЛЬКО МАССОВО УНИЧТОЖЕНИЕ

- Украина быстро теряет технику, а заменять приходится старой?

- Наши уничтожают их технику массово. Выходят из строя их стволы. Те же Пески, в отличие от Авдеевки, не имеют серьезных заглубленных укрытий. Там одноуровневые укрепления. Это не линия Маннергейма, которую выстраивали на три уровня вглубь. Это не наши батареи, которые, как батарея Драпушко, надежно прикрывала Балаклаву и бог знает сколько месяцев сопротивлялась, в полном окружении воевала. Тогда строили иначе.

- Украинцы строили собственные оборонительные укрепрайоны на авось?

- Они ориентировались не на то, чтобы создать неприступную линию обороны, а на то, чтобы что-то украсть. Сделали один уровень бетонными полублоками , перекрыли это - и считается, что это нормально. Хотя за 8 лет можно было там закопаться на три этажа вглубь.

- Они этого не делали?

- Нет Не будем касаться коррупционной составляющей. Суть в том, что массированные ракетно-артиллерийские удары по Пескам, которые проводились в течение пяти последних месяцев, дали качественный результат. Огневой вал обеспечил эффект. Шахту «Бутовская» взяли в Авдеевке. Ее не штурмовали в лоб.

- В том числе из-за этого противник оставляет позиции?

- Да. Потому на них зашли. Наши бьют до тех пор, пока не сломают. Потому Северск не стали атаковать в лоб - продолжают перемалывать имеющееся вооружение, артиллерию противника, используют господствующие высоты с Григорьевки. Подавляют их на тех высотах, которые еще вокруг Северска остались.

- Там дрогнул противник?

- Дрогнул. В первую очередь, в Соледаре и Артемовске. В Артемовске бои идут на улице Патриса Лумумбы, это окраина Артемовска. В Соледаре у завода KNAUF идут бои. Оборона Северска теряет смысл - город оказывается в полуклещах.

- Наши вооруженные силы в любой городской агломерации дают шанс на отход?

- В общем, да. Дают понять, что их никто не будет, как в Мариуполе, брать в кольцо и добивать, разрушая городскую инфраструктуру. Бои в Артемовске означают, что бессмысленным становится защита Зайцево, защита Кодемы, за которую идут бои. Как только начнутся серьезные бои в самом Бахмуте - Артемовске, вот эта часть обороны рухнет, они уйдут.

- Отовсюду?

- Да. И по Авдеевке работать начали значительно более серьезно. Это не просто увеличение количества ударов - это контрбатарейная борьба. Многократно увеличено количество беспилотников, разведчиков, радаров. Возросла точность ударов по объектам, которые били из Авдеевки по Донецку. И поэтому выбывание ствольной реактивной артиллерии в Авдеевском укрепрайоне, действительно, резко пошло на убыль. А снабжение этих группировок требует откуда-то эти стволы забирать.

- И откуда?

- Понятно, откуда. Зеленский признал, что в Песках и в Авдеевки ад, что российская артиллерия превосходит украинскую. И по всем остальным видам — которые им так нужны на Херсонском направлении. Херсонское наступление – это не просто слова подполковника Арестовича. Им это наступление нужно как воздух. Иначе задохнутся.

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