Путин: Ничего никому поставлять не будем, если нам это будет невыгодно

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал европейских лидеров одуматься, говоря об инициативе введения потолка цен на газ. Глава государства подчеркнул, что РФ не будет поставлять энергоресурсы на нерыночных условиях. Соответствующее заявление прозвучало на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в среду, 7 сентября 2022 года.

"Нельзя наносить ущерба экономическим интересам - бумерангом все вернется назад. Лимитирование цен на энергоносители - абсолютно тупое решение, если будет принято, - заявил российский лидер. - Мы не будем поставлять, если это будет противоречить нашим интересам. Если кто-то что-то пытается навязать. Они сейчас не в том положении, чтобы диктовать свою волю. Пусть одумаются!".

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин назвал глупостью инициативу западных стран по введению потолка цен на российский газ. По оценке российского лидера такие действия приведут к диспропорциям и повышению цен.

Напомним, в ходе того же мероприятия Владимир Путин признал, что Россия разделяет требования немцев запустить "Северный поток - 2" и готова это сделать "хоть завтра".