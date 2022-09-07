Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика7 сентября 2022 8:45

Путин заявил, что Россия разделяет требование немцев запустить "Северный поток - 2" ради снижения цен

Российский лидер отметил, что страна готова сделать это "хоть завтра"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Россия разделяет требования жителей Германии, которые ради снижения цен просят немецкое правительство запустить газопровод "Северный поток - 2". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в среду, 7 сентября 2022 года.

"В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить "Северный поток - 2", - отметил Путин. - Мы разделяем эти требования потребителей в Германии".

Глава государства добавил, что Москва готова пойти на это "хоть завтра". Санкции, препятствующие полноценным поставкам голубого топлива, ввели западные страны, а не Россия, напомнил российский лидер.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин прокомментировал инициативу западных стран по введению потолка цен на российский газ. По оценке российского лидера, это очередная глупость, которая приведет к диспропорциям и повышениям цен.