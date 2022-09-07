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Экономика7 сентября 2022 8:08

Путин заявил, что идея Запада ввести потолок цен на газ приведет к росту его стоимости

У России остаются надежные и стабильные партнеры по всему миру
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин прокомментировал инициативу западных стран по введению потолка цен на российский газ. По оценке российского лидера - это очередная глупость, которая приведет к диспропорциям и повышениям цен.

"Это очередная глупость, очередное решение, не имеющее перспектив. Все ограничения ведут только к диспропорциям и повышениям цен. Все, что происходит на рынках - результат работы ЕС", - заявил Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме в среду, 7 сентября 2022 года.

Глава государства добавил, что у России есть надежные и стабильные партнеры по всему миру, в том числе, в лице Китая.

"Мы будем продавать по всему миру. Все покупают. Выгодно - будут покупать. Если европейские страны хотят отказаться от своих конкурентных преимуществ - их проблемы", - заключил российский лидер.

Владимир Путин также обратил внимание, что текущий рост цен на голубое топливо связан с неосмотрительными действиями европейских стран, которые отказались от долгосрочных контрактов.

"В целом, "Газпром" заинтересован в долгосрочных контрактах. Нам сказали - нет, нужно ориентироваться на спот, на рынок. Им казалось, что 100-300 долларов - высокая цена на газ. Сейчас за 3 000 евро улетела цена, - констатировал Путин. - Мы говорили - нет, не делайте этого. И нам навязали привязку к споту. Это не наше требование, это было навязано нам европейцами".

Напомним, сайт KP.RU ведет прямую трансляцию выступления Владимира Путина. Ее можно посмотреть по ссылке.