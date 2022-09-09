Times: Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Карла III официально провозгласят новым королем Великобритании в эту субботу, 10 сентября. Об этом пишет газета The Times. Однако ранее сообщалось, что это произойдет на день раньше, в пятницу.

По данным издания, 9 сентября, король и королева-консорт Камилла вернутся из замка Балморал в Лондон. Уже к полудню, вероятно, будет встреча Карла III с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

Напомним, после смерти Елизаветы II новый король Великобритании принц Чарльз решил взять имя Карл III.

Как писал сайт KP.RU, Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Сейчас королевская семья готовится к похоронам августейшей особы и предстоящей коронации нового британского монарха.

В стране сейчас объявлен национальный траур на 10 дней. Тем временем, президент России Владимир Путин выразил соболезнования Королю Великобритании Карлу III в связи со смертью кончиной Королевы Елизаветы II, а американский президент Джо Байден отдал распоряжение приспустить государственные флаги.