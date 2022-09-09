Байден распорядился приспустить флаги в США в связи со смертью Елизаветы II Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден отдал распоряжение приспустить государственные флаги страны в связи со смертью Елизаветы II. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В документе отмечается, что флаги над Белым домом и другими госучреждениями в стране, а также американскими дипломатическими миссиями и военными базами за рубежом будут оставаться приспущенными "до заката солнца в день погребения" Елизаветы II.

Напомним, 8 сентября на 97-м году жизни умерла королева Англии, а точнее – всей Великобритании Елизавета II. Она мирно скончалась в кругу близких. Теперь вся королевская семья готовиться к похоронам августейшей особы и предстоящей коронации нового британского монарха.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, они рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.