Reuters: стратегические запасы нефти в США сократились до минимума с 1984 года

Стратегические запасы нефти в США продолжают снижаться Фото: REUTERS

Стратегические запасы нефти в США сократились до 434,1 млн баррелей, что является минимальным значением с 1984 года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию Министерства энергетики Соединенных Штатов.

Согласно представленным данным, сокращение американского нефтяного резерва только за последнюю неделю составило 8,4 млн баррелей.

Сокращение объема стратегических запасов черного золота связывают с развивающимся энергетическим кризисом.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты пришли к выводу, что политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена грозит стране теми же проблемами, которые переживает Европа.

Напомним, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил мнение, что в обозримом будущем Соединенным Штатам придется объявить дефолт по внешнему долгу. Соответствующее заявление чиновник сделал в середине августа 2022 года.