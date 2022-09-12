New York Post: США ждет “энергетический кошмар” как в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена грозит стране теми же проблемами, которые переживает Европа, пишет издание New York Post.

"Байден ведет США к тому же энергетическому кошмару, от которого в настоящее время страдает Европа", - отмечает издание.

Глава США практически прекратил сдачу в аренду участков для добычи нефти и газа, одним из первых своих указов на должности лидера страны запретив заключать новые договоры в этой отрасли, напомнили авторы публикации.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Еврокомиссии предупредили об энергетическом кризисе в случае эмбарго на поставки российского газа. Зависимость Европы от импорта энергоносителей из России "прискорбное" явление, считают в Еврокомиссии.

Также ранее президент России Владимир Путин назвал "экономическим самоубийством" энергетическую политику Запада. Отказ от российских углеводородов делает Европу территорией с самыми дорогими энергоресурсами.