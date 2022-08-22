Патрушев заявил, что США в ближайшее время объявят дефолт по внешнему долгу

Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил мнение, что в обозримом будущем Соединенным Штатам придется объявить дефолт по внешнему долгу. Соответствующее заявление чиновник сделал в понедельник, 22 августа 2022 года.

"Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией, - уточнил Патрушев. - Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены"

Напомним, совокупная задолженность Вашингтона превысила 30 трлн долларов. В середине прошлого года она не достигала этой планки, находясь на уровне 28,5 трлн, тем не менее западные эксперты все равно всерьез говорили о возможности дефолта.

Как ранее писал сайт KP.RU, Николай Патрушев уверен, что Вашингтон пытается решить свои проблемы за счет остального мира, тем самым создавая "рукотворный глобальный кризис". И от него страдают в первую очередь европейские союзники Соединенных Штатов, констатировал секретарь Совбеза РФ.

В частности, быстрый рост инфляции в США и Европе стал следствием накачивания деньгами американских банков, бизнеса и населения, которые Вашингтон берет под залог государственных обязательств, добавил Патрушев.