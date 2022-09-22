Эксперт НОМ рассказала, как будут проводиться референдумы о присоединении к России регионов Донбасса

На основании каких правовых актов будут проводиться референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и как референдумы соотносятся с действующим международным правом, рассказала исполнительный директор НОМ, член ОП РФ Алена Булгакова.

Так, эксперт уточнила, что референдумы в каждой из освобожденных территорий проводятся для реализации права народа на самоопределение, закрепленного в статьях 1 и 55 Устава ООН.

Участие в референдумах - свободное и добровольное. Они проводятся на основе принципов всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании, пояснила Булгакова.

Также она добавила, что вынесенные на референдумы вопросы считаются одобренным, если в поддержку свои голоса отдали свыше 50% граждан, внесенных в списки участников.

Наблюдать за процессом голосования, подсчетом голосов и подведением результатов будут общественные и аккредитованные международные наблюдатели.

Напомним, завтра, 23 сентября, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в пунктах временного размещения беженцев в регионах РФ начнется голосование на референдумах о присоединении к России.

Ранее сайт KP.RU писал, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет 23 - 27 сентября 2022.