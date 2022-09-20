Запорожская область назначила сроки проведения референдума по вхождению в состав России

Референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет 23 - 27 сентября 2022 Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Референдум о вхождении Запорожской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября этого года, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

«Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет с 23 по 27 сентября. Кроме того, на основании обращений жителей региона я подписал указ о формировании добровольческих батальонов Запорожской области», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Балицкий, многие жители региона уже участвуют в боевых действиях в составе Вооруженных сил России, поэтому им необходимо оказать дополнительную поддержку. По его словам, набор добровольцев будет объявлен в ближайшее время.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 20 сентября, были названы сроки проведения референдума в состав России Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Они пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.