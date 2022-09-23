Еврокомиссия обсудит со странами ЕС вопрос о выдаче россиянам виз по гуманитарным соображениям Фото: REUTERS

Представитель ЕК Анита Хиппер, отвечая на вопрос, должны ли страны ЕС пускать бегущих от мобилизации заявила, что Еврокомиссия обсудит со странами ЕС возможность выдачи гуманитарных виз «нуждающимся в убежище».

«Евросоюз должен гарантировать право въезда для всех лиц, нуждающихся в убежище... страны ЕС намерены рассмотреть вопрос о возможности выдачи этим лицам гуманитарных виз», — приводит ее слова ТАСС.

Она уточнила, что страны ЕС должны «изучать каждый случай в индивидуальном порядке».

Ранее стало известно, что Евросоюз введет новые санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении России, ее руководства страны и организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.