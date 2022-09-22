Европейский союз введет дополнительные санкции против российского руководства Фото: REUTERS

Евросоюз введет новые санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении России, ее руководства страны и организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении глав МИД ЕС, которое зачитал руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Дополнительные ограничительные меры против России будут представлены максимально быстро в координации с нашими партнерами", - приводит его слова РИА Новости.

По его словам, пока главы МИД не решили, кто конкретно попадет под санкции, и не составили список.

Напомним, руководство ДНР и ДНР, а также освобожденных Херсонской и Запорожской областей после обращения общественников приняло решение о проведении референдумов о вхождении в состав России. Уже известно, что во всех четырех регионах голосование будет проходить 23-27 сентября 2022 года.

Даты назначены, голосование готовится: "Комсомольская правда" ответила на главные вопросы о референдумах республик Донбасса и освобожденных территорий о присоединении к России. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.