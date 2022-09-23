Глава Ростуризма Догузова заявила об отсутствии ограничений по поездкам для россиян Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что если турист не получил повестку, то отправляться в поездки можно.

"Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент - если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне", - написала она в своем Telegram-канале.

Догузова отметила, что за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны.

Кстати, многие задаются вопросом, что будет если я не возьму повестку? Тут два варианта: если вы сделали это по незнанию законов - административная ответственность, а если специально — уголовная, по 328-й статье УК — уклонение от воинской обязанности. Она грозит штрафом до 200 тысяч рублей или лишением свободы до 2 лет. Как оповещают при мобилизации в России? "Комсомольская правда" собрала ответы на главные вопросы.

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