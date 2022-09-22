Как оповещают при мобилизации в России: ответы на главные вопросы

Повестку вручают лично в руки. Фото: Алексей ФОКИН

КАК ВРУЧАЮТ?

- Только лично! Могут принести домой: в дверь позвонит сотрудник военкомата, которого, как правило, сопровождает участковый. Последний по камерам подъезда может точно узнать, что вы дома и, согласно закону, имеет право зайти в любое помещение. Еще вариант - могут повестку отдать под роспись родителям или вручить (может даже торжественно) на работе - через руководство предприятия.

Если же повестку просто опустили в почтовый ящик или подложили под дверь, она не считается врученной.

ЕСЛИ Я НЕ ВОЗЬМУ?

- Два варианта: если вы сделали это по незнанию законов - административная ответственность, а если специально — уголовная, по 328-й статье УК — уклонение от воинской обязанности. Она грозит штрафом до 200 тысяч рублей или лишением свободы до 2 лет.

НАДО САМОМУ ИДТИ?

- По закону, когда объявляется мобилизация, то да. Запасник в течение 4 дней обязан сам явиться в военкомат согласно мобилизационному предписанию (они прописаны в военном билете - с 19 по 24 страницу).

Но сейчас в России введена лишь «частичная мобилизация». Она предполагает призыв 300.000 человек. Лишь каждого сотого из запасников, находящихся в мобилизационном резерве.

Как KP.RU сообщили в одном из военкоматов Москвы, предварительно резервистов уже отобрали по картотеке — исходя из возраста, армейского опыта и нужной для спецоперации специальности. Их и будут вызывать повестками.

МЕНЯ НАЙДУТ, ЕСЛИ Я ПЕРЕЕХАЛ?

- Как только вы оформите регистрацию по новому месту жительства - безусловно. То же и с работой — информация о вас попадает в государственные базы данных.

Но искать вас не будут. По закону, при смене жительства, любой военнообязанный гражданин должен сам встать на учет в местный военкомат. Иначе - штраф 500 рублей или административное предупреждение. Если это не подействовало - уголовка по той же самой статье «Уклонение».

А ЕСЛИ Я ЗА ГРАНИЦЕЙ?

- Там вас искать вряд ли будут. Но исключать того, что по возвращению вам не вручат предписание о явке в военкомат нельзя. Кстати, сделать это могут прямо на погранконтроле, где вы будете стоять с чемоданом.

МИГРАНТОВ С ПАСПОРТОМ РФ БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬ?

- Член Совета по права человека Кирилл Кабанов рассказал KP.RU, что есть такая идея. Разрабатываются предложения, по которым «новых граждан» России будут на год отправлять в армию. А отказ повлечет за собой лишение их российского гражданства. Но это пока лишь предложение.