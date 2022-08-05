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В мире5 августа 2022 10:48

Кандидат на пост премьера Британии предрекла стране тяжелую зиму

Лиз Трасс предлагает продвигать добычу газа методом фрекинга
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кандидат на пост премьера Британии предрекла стране тяжелую зиму

Кандидат на пост премьера Британии предрекла стране тяжелую зиму

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая участвует в гонке за кресло премьера страны, предрекла Соединенному Королевству тяжелую зиму.

«Я знаю, что зима будет тяжелой», - заявила глава британского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала Sky News.

Как отметила Трасс, для преодоления кризиса, она будет продвигать использование ресурсов из Северного моря, возобновляемых источников энергии, а также атомной энергии и добычу газа методом фрекинга.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило о том, что Германии осталось всего три месяца для того, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть грядущий зимой из-за нехватки природного газа. Среди прочего в публикации обращают внимание на то, что уже сегодня президентский дворец в Берлине не освещают по ночам, а в Ганновер сообщили об отключении горячей воды в душевых в спортивных залах.