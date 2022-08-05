Кандидат на пост премьера Британии предрекла стране тяжелую зиму Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая участвует в гонке за кресло премьера страны, предрекла Соединенному Королевству тяжелую зиму.

«Я знаю, что зима будет тяжелой», - заявила глава британского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала Sky News.

Как отметила Трасс, для преодоления кризиса, она будет продвигать использование ресурсов из Северного моря, возобновляемых источников энергии, а также атомной энергии и добычу газа методом фрекинга.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило о том, что Германии осталось всего три месяца для того, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть грядущий зимой из-за нехватки природного газа. Среди прочего в публикации обращают внимание на то, что уже сегодня президентский дворец в Берлине не освещают по ночам, а в Ганновер сообщили об отключении горячей воды в душевых в спортивных залах.