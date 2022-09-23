На референдумах о присоединении к России ожидается высокая явка Фото: REUTERS

Явка на референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях будет высокой, прогнозирует руководитель Практики политического анализа и консультирования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Его слова приводит телеграм-канал ВЦИОМ.

По его оценке, данные проведенного организацией опроса свидетельствуют о крайне высокой мобилизованности общества в республиках Донбасса и на освобожденной территории Украины.

"Можно прогнозировать очень высокий уровень явки, - уточнил Мамонов. - Скорее всего, большинство проголосуют в первые дни, не будут откладывать свое волеизъявление. Участие в голосовании для большинства — это закрепление ранее сделанного выбора".

Аналитик связывает увеличение поддержки вхождения в состав России с обращением российского лидера Владимира Путина, в котором глава государства четко обозначает свою позицию по данному вопросу. По словам Мамонова, население связывает с этим завершение спецоперации, стабильность и развитие своих регионов.

Как ранее писал сайт KP.RU, большинство жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей собираются посетить избирательные участки в ходе референдума и проголосовать за вхождение в состав России, о чем свидетельствуют итоги опроса ВЦИОМ.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн трансляцию мероприятия. Свежие новости о том, как проходят референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, можно узнать по ссылке.