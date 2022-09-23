Туристам не дали улететь в Москву, и они устроили массовую драку Фото: Олег ЗОЛОТО

Российские туристы ввязались в массовую драку в аэропорту Антальи после того, как с рейса в Москву сняли около 20 человек. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника журналистов, россиянам не позволили улететь в столицу РФ без объяснения причин. Туроператор же сообщил, что до следующего утра ясности в создавшейся ситуации не возникнет.

Видимо, нервное напряжение на этом фоне дало о себе знать, и началась схватка. Утихомиривать дерущихся пришлось сотрудникам службы безопасности турецкого аэропорта. Грозят ли российским туристам какие-либо санкции в связи с инцидентом, не сообщается.

Как ранее писал сайт KP.RU, российским туристам при поездках на отдых в Турцию рекомендуется брать с собой наличную валюту, например, доллары или евро. Соответствующий совет дали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).