Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика23 сентября 2022 15:59

Toyota объявила о нелегком решении прекратить производство автомобилей в России

Производство автомобилей Toyota на предприятии в Санкт-Петербурге прекращено
Мария ПАВЛОВА
Японская компания "Тойота" прекратила производство автомобилей в России.

Японская компания "Тойота" прекратила производство автомобилей в России.

Фото: REUTERS

Toyota прекращает производство автомобилей в России. Об этом японская компания заявила в пятницу 23 сентября.

В компании сообщили, что решение о прекращении производства в России было сложным.

«Решение прекратить производство автомобилей Toyota в России не далось нам легко», - цитирует сообщение компании ТАСС.

Компания пообещала сотрудникам содействие в переквалификации и трудоустройстве и финансовую поддержку и поблагодарила их «за труд и верность».

Ранее сообщалось, что производство, простаивавшее с начала марта 2022 года, теперь окончательно свернуто. Об этом рабочим сообщили на общем собрании персонала петербургского завода Toyota, которое состоялось 23 сентября.

Позднее Министерство промышленности и торговли России подтвердило факт закрытия автозавода японской компании Toyota, расположенного в промзоне Шушары в Петербурге.

Напомним, в марте 2022 года японская компания Toyota заявила, что не собирается уходить с российского рынка.