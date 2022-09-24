В Саратове отменили решение о призыве 59-летнего мужчины в рамках мобилизации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего мужчины. Историю рассказывает РИА Новости.

Сообщается, что 59-летний Александр Ермолаев из села Николаева Вольского района получил повестку в рамках частичной мобилизации. Мужчина не участвовал ранее в боевых действиях. После окончания военной кафедры он получил звание лейтенанта, а его опыт службы в армии ограничивается прохождением трехмесячных сборов 40 лет назад. При вручении повестки сотрудники военкомата не дали Ермолаеву никаких разъяснений. После этого дочь мужчины выложила в сеть видеообращение, в котором выражала недоумение по поводу призыва ее отца в рамках мобилизации.

«Военным комиссариатом проведена проверка по данному факту. Выявили, что гражданин не соответствует критериям отбора в рамках частичной мобилизации. В связи с этим решение о призыве отменено», - цитирует агентство представителя пресс-службы губернатора региона.

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