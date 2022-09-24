В Мелитополе совершена попытка диверсии на электроподстанции города Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Мелитополе была совершена попытка диверсии на электроподстанции. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщила администрация города, уточнив, что сработало самодельное взрывное устройство.

«В 21:35 на трансформаторной подстанции в районе авиагородка сработало самодельное взрывное устройство. В результате подрыва началось возгорание, которое работники потушили своими силами», - сказано в сообщении, где уточняется, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Напомним, сегодня, 24 сентября, председатель движения «Мы вместе с Россией» член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что днем ранее на территорию региона с украинской стороны проникла диверсионно-разведывательная группа, которая была нейтрализована. Он также сообщил о том, что в регионе за передачу достоверных данных о диверсионно-разведывательных группах полагается денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.