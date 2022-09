Основатель группы Pink Floyd отменил концерты в Польше из-за негативного отношения Варшавы к России

Основатель и соучредитель Pink Floyd Роджер Уотерс отменил концерты, которые были запланированы в Кракове 21-22 апреля 2023 года, из-за негативного отношения Польши к России в условиях украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель и соучредитель Pink Floyd Роджер Уотерс отменил концерты, которые были запланированы в Кракове 21-22 апреля 2023 года, из-за негативного отношения Польши к России в условиях украинского конфликта, пишут польские СМИ. Официальный представитель в Кракове Tauron Arena, с которыми была договоренность о двух концертах, заявил, что их проводить не будут.

"Менеджер Роджера Уотерса сказал, что он решил уйти без объяснения причин", - заявил Лукаш Пытко из Tauron Arena Krakow в комментариях, опубликованных польскими СМИ.

Ранее на сайте концертного тура Уотерса "This Is Not a Drill" стояли даты проведения концертов в Польше. Сейчас их там нет, пишет Associated Press.

Польша выразила “возмущение” позицией Уотерса на конфликт на Украине. Депутаты городского совета Кракова проголосуют на следующей неделе за предложение сделать Уотерса персоной нон грата.

В начале сентября Уотерс написал открытое письмо, в котором обратился к первой леди Украины Елене Зеленской, осудил поставки оружия Западом Киеву и обвинил НАТО в провокациях в отношении к России.

Не так давно Польша среагировала на объявление в России частичной мобилизации. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в местности Нова-Демба, где проходят совместные танковые учения военнослужащих Польши, США и Великобритании, сказал, что в ответ на действия Москвы Варшава должна продемонстрировать мощь своей оборонной силы. По словам премьера, Польша хочет жить с Россией мирно, однако, если "Россия показывает свою брутальную силу, мы должны показывать свою силу обороны", - считает Моравецкий.