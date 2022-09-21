Премьер Польши предложил продемонстрировать мощь страны в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ

Премьер-министр заявил, что Польша "хочет жить с Россией в мире" Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в местности Нова-Демба, где проходят совместные танковые учения военнослужащих Польши, США и Великобритании, заявил, что его страна должна продемонстрировать свои оборонные возможности в ответ на представление Россией боевой силы. Во время трансляции на польском телевидении, он также сказал, что Польша хочет жить с “Россией, мирно настроенной ко всему миру”.

В ответ на объявление частичной мобилизации в РФ премьер Польши сказал, что когда "Россия показывает свою брутальную силу, мы должны показывать свою силу обороны".

Он также отметил, что "Польша является частью самого большого, самого важного военного союза в истории мира - Североатлантического альянса". По его словам, это является мощной гарантией безопасности.

Польша увеличила расходы на оборону до 98 млрд злотых (более 20 млрд долларов).

Вместе с тем Эстония и Латвия отреагировали на объявление президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в России. Эстония пообещала не пускать россиян-участников спецоперации в страну, а Литва сказала об усилении вооруженных спецподразделений.

При этом премьер министр Бельгии Александер де Кроо призвал страны ЕС не подливать масла в огонь в связи с началом частичной мобилизации, а сосредоточиться на поддержке Украины.