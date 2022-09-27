В мэрии литовской столицы призвали отобрать территорию, на которой находится российское посольство. Фото: REUTERS

Власти Вильнюса выступили с идеей отнять у российского посольства территорию, на которой оно расположено. Такую идею озвучил во вторник 27 сентября советник мэра литовской столицы Каролис Жукаускас.

В ответ на недружественный выпад Жукаускаса посольство РФ отметило, что литовский чиновник расписался в своем невежестве и напомнило о принципе взаимности, который в случае реализации литовскими властями предложения Жукаускауса распространился бы на дипломатические представительства Литвы в России.

В российском посольстве посоветовали советнику мэра заниматься своими прямыми обязанностями по благоустройству города.

Ранее член российского дипломатического представительства при ООН в Женеве Ярослав Еремин заявил, что управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) должно публично осудить русофобию в Латвии, Литве и Эстонии.

Тем временем сотрудники ФСБ России показали кадры задержания консула генерального консульства Японии в одном из ресторанов Владивостока. Оператору удалось зафиксировать, как японский разведчик передает деньги за информацию гражданину России, который накануне сообщил о странных предложениях иностранца.