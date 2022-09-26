ФСБ показала задержание консула Японии во Владивостоке

Сотрудники ФСБ задержали консула генерального консульства Японии за шпионаж. Фото: Кадр видео

Сотрудники ФСБ России показали кадры задержания консула генерального консульства Японии в одном из ресторанов Владивостока.

Оператору удалось зафиксировать, как японский разведчик передает деньги за информацию гражданину России, который накануне сообщил о странных предложениях иностранца.

«В Приморском крае пресечена шпионская акция консула генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори», - сообщили в ФСБ России.

В ведомстве пояснили, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение «сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае».

Во время допроса Мотоки Тацунори признал свою вину, сказал, что теперь понимает, что преступил закон.

«По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест. Мотоки Тацунори объявлен персоной нон грата в связи с деятельностью, несовместимой со статусом дипломата», - отметили в ФСБ России.

Так как японский разведчик с треском провалился и никакой информации собрать не успел, его выдворят домой в течение нескольких часов. На этом его карьера будет окончена.