Президент Венесуэлы Мадуро назвал "экономическим самоубийством" санкции Запада против России

Президент Венесуэлы Мадуро назвал "экономическим самоубийством" для Запада санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что европейские страны и Соединённые Штаты совершают экономическое самоубийство, вводя антироссийские санкции.

«Европа и США выбрали экономическое самоубийство, пытаясь убить Россию, они объявили экономическое и социальное самоубийство — своего общества, своей экономики», — приводит его слова РИА Новости.

Венесуэльский лидер отметил, что США и ЕС выбирают энергетический и экономический кризис, а не диалог с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин также назвал "экономическим самоубийством" политику западных стран в сфере энергетики. По его словам, отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа становится регионом с самыми дорогими энергоресурсами.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил, что США переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет. Глава Ассоциации отметил, что американские власти не только не предпринимают необходимых действий, но и мешают тем, кто хочет разрешить кризис в энергетике.

Напомним, западные эксперты предупредили, что экономика Евросоюза оказалась под угрозой рецессии на фоне кризиса на Украине и связанных с ним антироссийских санкций. Европейский Центробанк сохраняет оптимистичный настрой, однако существуют сомнения, что удастся исправить ситуацию. В частности, об этом свидетельствует усугубляющийся энергетический кризис в Европе, а также высокая инфляция.