Антонов: заявления США о возможности ударов Киева по ЛНР и ДНР приближают их к опасной грани Фото: Евгения ГУСЕВА

Российский посол в Вашингтоне заявил, что заявления США о возможности ударов Украины по ЛНР и ДНР приближают их к опасной грани и делают Штаты стороной конфликта.

"Науськивая Киев к продолжению применения полученной от Запада ПВН, Вашингтон не осознает рискованность своих действий. Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта", - приводится заявление дипломата в Telegram-канале дипведомства.

Антонов отметил, что в США по-прежнему игнорируют тот факт, что поставки Украине вооружений ведут к дальнейшей эскалации конфликта.

"Американская и натовская военная техника сеет смерть и разрушения. Гибнут мирные граждане, дети. Наносится непоправимый ущерб жилым кварталам, школам, больницам", - добавил он.

Напомним, Соединенные Штаты не возражают против того, чтобы Киев применял оружие Запада против регионов, которые могут войти в состав России после референдумов. С соответствующим заявлением выступил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен.

Ранее в Кремле официально заявили о том, что после вхождения республик Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ любые атаки Украины на них будут расцениваться Москвой как удары по своей территории. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, реакция на подобные действия ВСУ может быть крайне жесткой.

Как рассказывал сайт KP.RU, жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России. В ДНР такой шаг поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.