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Политика27 сентября 2022 17:06

США не возражают против ударов Украины западным оружием по регионам, которые могут войти в состав РФ

По словам главы американского Госдепа Блинкена, в Вашингтоне не считают подобные удары недопустимыми
Александр КИСЛОВ
Глава Госдепа США Энтони Блинкен сделал жесткое заявление по поводу возможных ударов ВСУ по республикам Донбасса

Глава Госдепа США Энтони Блинкен сделал жесткое заявление по поводу возможных ударов ВСУ по республикам Донбасса

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не возражают против того, чтобы Киев применял оружие Запада против регионов, которые могут войти в состав РФ после референдумов. С соответствующим заявлением выступил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен.

В ходе своей пресс-конференции руководитель внешнеполитического ведомства США публично сообщил, что Вашингтон не считает недопустимым нанесением Киевом ударов западным оружием по регионам, которые провели референдум о вхождении в состав РФ (речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также о Херсонской и Запорожской областях).

"Украинцы продолжат то, что им необходимо делать, чтобы вернуть эти земли, мы продолжим поддерживать их в данных усилиях", - цитирует Блинкена информагентство ТАСС.

Ранее в Кремле официально заявили о том, что после вхождения республик Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ любые атаки Украины на них будут расцениваться Москвой как удары по своей территории. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, реакция на подобные действия ВСУ может быть крайне жесткой.

Предварительные итоги референдумов, проходивших с 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, свидетельствуют о том, что подавляющее большинство жителей этих территорий высказалось за их вхождение в состав РФ. В ближайшее время руководители республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей направят президенту России Владимиру Путину официальные обращения по итогам всенародного волеизъявления граждан.