США не возражают против ударов Украины западным оружием по регионам, которые могут войти в состав РФ

Глава Госдепа США Энтони Блинкен сделал жесткое заявление по поводу возможных ударов ВСУ по республикам Донбасса Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не возражают против того, чтобы Киев применял оружие Запада против регионов, которые могут войти в состав РФ после референдумов. С соответствующим заявлением выступил глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен.

В ходе своей пресс-конференции руководитель внешнеполитического ведомства США публично сообщил, что Вашингтон не считает недопустимым нанесением Киевом ударов западным оружием по регионам, которые провели референдум о вхождении в состав РФ (речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также о Херсонской и Запорожской областях).

"Украинцы продолжат то, что им необходимо делать, чтобы вернуть эти земли, мы продолжим поддерживать их в данных усилиях", - цитирует Блинкена информагентство ТАСС.

Ранее в Кремле официально заявили о том, что после вхождения республик Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ любые атаки Украины на них будут расцениваться Москвой как удары по своей территории. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, реакция на подобные действия ВСУ может быть крайне жесткой.

Предварительные итоги референдумов, проходивших с 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, свидетельствуют о том, что подавляющее большинство жителей этих территорий высказалось за их вхождение в состав РФ. В ближайшее время руководители республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей направят президенту России Владимиру Путину официальные обращения по итогам всенародного волеизъявления граждан.