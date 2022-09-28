Результаты референдумов-2022: ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон проголосовали за присоединение к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стали известны результаты голосования на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России. Явка на референдумах превысила даже самые смелые прогнозы. В ЛНР явка составила 92,6%, в ДНР - 97,51%, в Запорожской области - 85,4%, в Херсонской области -76,86%.

Во всех регионах результаты референдума признаны состоявшимися. Как отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, референдумы о присоединении к России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были проведены в полной прозрачности и с соблюдением всех международных правил.

Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений, кроме угроз и обстрелов со стороны Украины, и отметили энтузиазм участников голосования.

Результат референдума-2022 о вхождении в состав России в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что за вхождение в состав России проголосовали 99,23% избирателей. По его словам результат является колоссальным.

Результат референдума-2022 о вхождении в состав России в ЛНР

За вхождение в состав России проголосовали 98,42% граждан ЛНР, следует из итоговых данных голосования после подсчета 100% голосов.

Результат референдума-2022 о вхождении в состав России в Херсонской области

На референдуме в Херсонской области за вхождение региона в состав России высказались 87,05% проголосовавших.

Результат референдума-2022 о вхождении в состав России в Запорожской области

В избиркоме Запорожской области подвели итоги референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации и сообщили, что после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11%.