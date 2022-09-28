Шольц заявил, что Германия не примет результаты референдумов в Донбассе Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не признает результаты референдумов по вопросу о вхождении в состав России, которые прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом он заявил в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung.

Шольц также пообещал продолжать "поддерживать Украину с неослабевающей силой". При этом он отметил, что ФРГ "делает все возможное, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией".

Напомним, жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России. В ДНР такой шаг поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт недавно заявил, что на фоне объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации ФРГ усилит поставки вооружения в Украину. Частичная мобилизация только подстегивает Берлин оказывать помощь Киеву.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не планирует передавать танки Киеву, поскольку это может привести к эскалации напряженности между РФ и НАТО

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.