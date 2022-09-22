Власти Германии решили существенно увеличить масштабы оказания военной помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что решение президента РФ Владимира Путина о введении в России частичной мобилизации "подстегивает" власти страны к еще большей поддержке Украины. С соответствующим заявлением высокопоставленная немецкая чиновница выступила в интервью местному телеканалу ZDF.

"Мы всегда давали понять, что поддерживаем Украину в ее борьбе, что мы поддерживаем ее деньгами, но также и оружием. Это очень четкий сигнал", - утверждает Ламбрехт.

"Но мы всегда будем следить за тем, чтобы не стать участником конфликта на Украине, и будем продолжать делать это в будущем", - подчеркнула она.

Российский президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября нынешнего года. Он отметил, что данное решение является вынужденным. но крайне необходимым.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, решение об объявлении частичной мобилизации напрямую связано с тем, что в ходе специальной военной операции на Украине Вооруженным силам РФ "де-факто противостоит блок НАТО".

Российский министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что в ходе мобилизационных мероприятий призвать в армию РФ планируется порядка 300 тысяч резервистов (это произойдет не сразу, а постепенно - "в плановом режиме").