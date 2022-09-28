Подавляющее большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья проголосовали за вхождение в состав России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России, свидетельствуют данные после обработки ста процентов бюллетеней.

В ДНР такой шаг поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

Общая явка на референдуме в ДНР составила 97,51%, в ЛНР — 92,6%, в Запорожской области — 85,4%, в Херсонской — 76,86%.

Во всех регионах результаты референдума признаны состоявшимися. Как отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, референдумы о присоединении к России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были проведены в полной прозрачности и с соблюдением всех международных правил. Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений, кроме угроз и обстрелов со стороны Украины, и отметили энтузиазм участников голосования.

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