В немецком парламенте прозвучал призыв отменить антироссийские санкции Фото: REUTERS

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт выступила с призывом отменить "тотальные экономические санкции" против РФ, так как Германия нуждается в российском сырье. Ее слова приводит немецкое издание RND.

"Нравится нам это или нет, но, если мы хотим оставаться индустриальной страной, нам нужно российское сырье, - подчеркнула Вагенкнехт. - И в обозримом времени российская энергия. Поэтому заканчивайте с тотальными экономическими санкциями".

Народная избранница считает глупыми суждения некоторых представителей немецких властей о том, что ФРГ может без тяжелых последствий для себя разорвать экономические связи с Россией и стать независимой от поставок из этой страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день Берлин действует как враг Москве, фактически объявив гибридную войну, введя санкционные ограничения в отношении российской экономики и граждан, а также поставляя Украине летальное оружие, которое направленное против военных России.