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Политика4 сентября 2022 11:49

Медведев заявил, что Германия действует как враг России, объявив гибридную войну

Политик отреагировал на сделанное накануне заявления Шольца
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев заявил, что Германия действует как враг России, объявив гибридную войну

Медведев заявил, что Германия действует как враг России, объявив гибридную войну

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день Берлин действует как враг Москве, фактически объявив гибридную войну, введя санкционные ограничения в отношении российской экономики и граждан, а также поставляя Украине летальное оружие, которое направленное против военных России.

«Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и её граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил. Иными словами, объявила России гибридную войну», - написал политик в своем Telegram-канале, отметив, что из этого можно сделать вывод, что «Германия действует как враг России».

Таким образом Медведев отреагировал на сделанное накануне заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия больше не может считаться надежным поставщиком энергоносителей. Как писал сайт KP.RU, глава немецкого правительства обвинил российскую сторону в нарушении контрактных обязательств по поставкам.

«И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: "И они ещё ругаются, что я ковырялся в носу…"», - прокомментировал это заявление зампред Совбеза РФ.