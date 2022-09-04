Медведев заявил, что Германия действует как враг России, объявив гибридную войну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день Берлин действует как враг Москве, фактически объявив гибридную войну, введя санкционные ограничения в отношении российской экономики и граждан, а также поставляя Украине летальное оружие, которое направленное против военных России.

«Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и её граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил. Иными словами, объявила России гибридную войну», - написал политик в своем Telegram-канале, отметив, что из этого можно сделать вывод, что «Германия действует как враг России».

Таким образом Медведев отреагировал на сделанное накануне заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия больше не может считаться надежным поставщиком энергоносителей. Как писал сайт KP.RU, глава немецкого правительства обвинил российскую сторону в нарушении контрактных обязательств по поставкам.

«И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: "И они ещё ругаются, что я ковырялся в носу…"», - прокомментировал это заявление зампред Совбеза РФ.