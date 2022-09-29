Посол Украины в Вашингтоне: запрет на применение оружия США для ударов по РФ распространяется только на HIMARS Фото: REUTERS

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что запрет на применение оружия США для ударов по России касается не всех видов вооружения, а только реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Это касается именно HIMARS», — приводит ее слова издание Lenta.ru

По словам украинского посла, США не устанавливали ограничения для ударов по территории Крыма.

Ранее заместитель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова отставного американского генерала Бена Ходжеса, который пригрозил Москве ударами НАТО по Крыму и напомнил о гиперзвуковых ракетах России.

Напомним, накануне российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова использовать для своей защиты все имеющиеся средства, указав также на опасность использовать в отношении Российской Федерации «ядерный шантаж».

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что использование Россией ядерного оружия регулируется концепцией национальной безопасности. По словам Пескова, Россия может использовать ядерное оружие только в случае появления угрозы существованию страны.