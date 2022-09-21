Владимир Путин заявил о готовности использовать для защиты России все имеющиеся средства

Путин заявил о готовности использовать для защиты России все имеющиеся средства Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова использовать для своей защиты все имеющиеся средства, указав также на опасность использовать в отношении Российской Федерации «ядерный шантаж».

«Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства … Те, кто ведет ядерный шантаж против РФ, должен знать, что роза ветров может развернуться в их сторону», - заявил российский президент в своем выступлении в среду, 21 сентября.

По словам Путина, «в своей агрессивной политике Запад перешел всякую грань». Глава государства отметил террористические удары с использованием западного оружия, которые наносились по приграничной территории. «НАТО производит разведку на юге России», - подчеркнул он.

Напомним, как писал сайт KP.RU, в своей речи Путин также заявил, что целью Запада является разобщение и уничтожение России. По его словам, подобные планы по разобщению и уничтожению западные страны «вынашивают давно».