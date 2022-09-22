Медведев в ответ на угрозы удара по Крыму напомнил о гиперзвуковых ракетах

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова отставного американского генерала Бена Ходжеса, который пригрозил Москве ударами НАТО по Крыму.

"Разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму, - написал Медведев в своем телеграм-канале. - Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее".

Как ранее писал сайт KP.RU, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес выразил уверенность, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден нанесет "сокрушительный удар" по российским военным базам в Крыму в случае применения Россией ядерного оружия на Украине. Отставной военный также допустил, что удар будет нанесен по Черноморскому флоту.

Напомним, Дмитрий Медведев призвал западных лидеров понять, что Россия выбрала свой путь и обратной дороги нет. Так зампред Совбеза РФ прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина, в ходе которого глава государства объявил о частичной мобилизации военнообязанных россиян.