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Политика22 сентября 2022 11:39

Медведев в ответ на угрозы удара по Крыму напомнил о гиперзвуковых ракетах

Зампред Совбеза РФ уточнил, что они способны достигнуть целей в Европе и США
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова отставного американского генерала Бена Ходжеса, который пригрозил Москве ударами НАТО по Крыму.

"Разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму, - написал Медведев в своем телеграм-канале. - Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее".

Как ранее писал сайт KP.RU, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес выразил уверенность, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден нанесет "сокрушительный удар" по российским военным базам в Крыму в случае применения Россией ядерного оружия на Украине. Отставной военный также допустил, что удар будет нанесен по Черноморскому флоту.

Напомним, Дмитрий Медведев призвал западных лидеров понять, что Россия выбрала свой путь и обратной дороги нет. Так зампред Совбеза РФ прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина, в ходе которого глава государства объявил о частичной мобилизации военнообязанных россиян.