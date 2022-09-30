Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В документах, подписанных 29 сентября, говорится, что, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, учитывая волеизъявление жителей украинских территорий на референдуме, следует признать независимость Херсонской области и Запорожской области.

Стоит отметить, что данные документы — техническая формальность для последующего официального принятия регионов в состав России. Как пройдет процедура принятия новых территорий в состав России после референдумов о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году читайте в материале сайта KP.RU

30 сентября так или иначе изменит жизнь всех жителей России. В этот день Владимир Путин подпишет договор о вхождении в состав страны четырех новых регионов: Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. После этого состоится обращение Владимира Путина 30 сентября 2022 года.

Главный вопрос - где смотреть обращение Владимира Путина в прямом эфире. Трансляция будет идти по всем федеральным каналам. Кроме этого, кадры с церемонии покажет сайт KP.RU

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ УКАЗОВ

Путин подписал указ о признании Херсонской области независимой территорией