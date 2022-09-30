Путин подписал указы о признании Херсонской области и Запорожской области независимыми территориями Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской области и Запорожской области независимыми территориями. Документы опубликованы на сайте Кремля.

"В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области", - говорится в документе.

Путин подписал указ о признании Херсонской области независимой территорией Фото: kremlin.ru

В аналогичном указе говорится о признании суверенитета и независимости Запорожской области.

Путин подписал указ о признании Запорожской области независимой территорией Фото: kremlin.ru

Стоит отметить, что согласно Конституции РФ соответствующие указы являются технической формальностью для принятия регионов в состав Российской Федерации.

Как рассказывал сайт KP.RU, 21 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин во время телеобращения заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства в прямом эфире подписал указы о признании ДНР И ЛНР, а также договоры о взаимопомощи с республиками.

Ранее стали известны результаты голосования на референдумах в Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России. Явка на референдумах превысила даже самые смелые прогнозы. В Запорожской области явка составила 85,4%, в Херсонской области -76,86%.

Как может проходить процедура принятия новых территорий в состав России после референдумов о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году читайте в материале сайта KP.RU

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