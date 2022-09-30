В Госдуме заявили, что Зеленский сам не верит в ускоренное вступление в НАТО Фото: REUTERS

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Михаил Зеленский сам не верит, что Украина вступит в НАТО.

Тем временем, Киев подал заявление на вступление в Альянс в ускоренном порядке. Но вот подобная процедура не предусмотрена уставом организации. К тому же, у НАТО достаточно возможностей эскалировать конфликт и не принимая Украину.

По мнению депутата, даже Зеленский не верит в успех операции и не питает никаких иллюзий по этому поводу.

- Я думаю, что советники Зеленского давно уже объяснили ему, что натовские процедуры не предполагают возможность ускоренного вступления Украины и для того, чтобы это сделать, нужно взломать всю систему внутринатовских соглашений, - говорит депутат «Газете.Ru».

Политик отметил, что сейчас Зеленский демонстрирует готовность дойти в конфликте с Россией до конца. Но это он делает полагая, что за ним стоит НАТО.

- Но при этом он забывает, что организация не является участником конфликта с Россией, хотя Украину и поддерживает, — акцентировал внимание депутат.

Тем временем, Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 30 сентября, сообщил о невозможности принять Украину в состав Североатлантического альянса прямо сейчас. Такое заявление о сделал во время брифинга, пишет газета "Известия".

Тем временем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, политолог, публицист Леонид Крутаков в беседе с ФАН рассказал, что остановить поток экономических запретов со стороны недружественных стран у России нет никакой возможности.