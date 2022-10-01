В "Газпроме" рассказали, сколько газа было в "Северных потоках" в момент взрыва Фото: Олег ЗОЛОТО

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" находилось около 800 миллионов кубометров газа. Такое заявление он сделал во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

- По имеющимся оценкам, в трех нитках газопроводов на момент происшествия находилось около 800 миллионов кубометров газа. Для сравнения: это потребление Дании за три месяца, - сказал Куприянов.

Также он добавил, что информация о резком падении давления и утечке газа позволяют с уверенностью говорить о том, что "нарушение герметичности газопроводов вызваны физическим повреждением".

Тем временем, в НАТО считают, что утечки газа на "Северных потоках" стало результатом диверсии. При этом в альянсе пока не уточняют, кто именно может быть причастен к диверсиям на газопроводах.

Как писал сайт KP.RU, следователи ФСБ России уже возбудили уголовное дело по факту повреждения газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Расследование ведется по статье 361 Уголовного кодекса РФ ("Акт международного терроризма").