В Балтийском море сейчас бурлит метан Фото: REUTERS

Может ли авария на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и утечка газа повлиять на климат? Или даже ускорить глобальное потепление?

Вопрос вовсе не теоретический. В Балтийском море сейчас бурлит метан. Это парниковый газ. А ведь именно парниковый эффект считают главным виновником глобального потепления. При этом на слуху у всех СО2, углекислый газ - и не зря, на его долю действительно приходится самая большая доля антропогенных выбросов (от автомобилей, самолётов, заводов и вообще всего, что работает на нефти, угле, газе).

Но есть и другие парниковые газы. В том числе метан. Его не так много, как CO2, и он недолго живет в атмосфере. Но зато нагревает атмосферу в 28 раз сильнее, чем углекислый газ.

ОДИН ПРОЦЕНТ МИРОВЫХ ВЫБРОСОВ

Сколько метана попадёт в атмосферу после аварии на «Северном потоке»? У российских учёных уже есть ответ.

Исследователи отдела мониторинга выбросов парниковых газов в энергетике и промышленности Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля подсчитали поступления метана в атмосферу в результате повреждения проходящих по дну Балтийского моря газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

- Расчеты показывают, что в случае выхода в атмосферу всего находящегося в газопроводах природного газа, в основном состоящего из метана, выброс метана может составить около 740 тысяч тонн, - считают ученые ИГКЭ.

Много это или мало?

- Эта величина в два раза превышает годовые выбросы метана от нефтегазовой отрасли России и составляет около 6% от совокупного годового антропогенного выброса метана в Российской Федерации. Или около 1% от общего выброса метана всеми промышленно-развитыми странами мира. Если в трубопроводы будет закачиваться дополнительное количество природного газа для поддержания в них давления с целью исключения попадания внутрь морской воды, то величина выброса метана в атмосферу может быть еще большей.

КАК ОТ ВСЕГО ПАРИЖА

Своими расчетами в пятницу, 30 сентября, поделились и европейские учёные. И у них цифра другая: 80 000 тонн, но и подход к расчётам другой - а это вдовца нюанс.

- Со многими оговорками относительно фактического давления в трубах и скорости выброса мы сначала подсчитали, что не менее 40 000 тонн метана могло быть выброшено в море и атмосферу, - говорит исследователь Стефен Мэтью Платт Норвежского Института исследований воздуха.. - Сейчас мы провели новые расчеты, и по нашим оценкам, из труб «Северного потока» выброшено не менее 80 тысяч тонн метана.

Это более чем в четыре раза превышает годовой объем выбросов метана в нефтегазовой отрасли Норвегии.

У учёных из Объединенной системы наблюдения за выбросами углекислого газа (ICOS), штаб-квартира которой расположена в Хельсинки, другие аналогии: в атмосферу попало столько же метана, сколько за год выбрасывает, например, Париж или целая Дания. Огромное количество, признают наблюдатели.

Несколько станций в Швеции, Норвегии и Финляндии зафиксировали повышенные концентрации метана в воздухе. Ветер несёт его на север от места аварии.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НЕ ОПАСНО

- Мы никогда раньше не видели ничего подобного ни в одной из наших обсерваторий, - говорит старший научный сотрудник Катрин Лунд Мире из Норвежского Института исследований воздуха.

При этом скандинавские ученые подчёркивают: даже в таких количествах метан не опасен для здоровья, воздух не стал токсичным.

Повлияют ли выбросы на климат? И способны ли хоть сколько-нибудь заметно усилить глобальное потепление? Конкретных оценок и прогнозов ученые пока не дают. Но считают вопрос вполне уместным.

- Метан - мощные парниковый газ. И даже небольшая утечка может иметь определенные последствия для климата, - считает Поль Балкомб, специалист по возглавляемой энергетики из Университета Куин Мэри в Лондоне.